15 سبتمبر 2022.. المرحلة الثامنة من «الفاتورة الإلكترونية» بالإسكندرية

تبدأ مصلحة الضرائب المصرية إجراءات تطبيق المرحلة الثامنة من منظومة الفاتورة الإلكترونية في منتصف الشهر المقبل بعدما أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، القرار الوزاري رقم 323 لسنة 2022 محددا جداول زمنية لضم الشركات بالمأموريات الضريبية المختلفة.

وبحسب الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية على الإنترنت تشمل المرحلة الثامنة من منظومة الفاتورة الإلكترونية أربع مراحل فرعية تختص كل مرحلة بضم مجموعة من الشركات التابعة للمأموريات الضريبية المختلفة بحسب المحافظات.

المرحلة الفرعية الأولى

وتضم المرحلة الفرعية الأولى الشركات بمأموريات الضرائب التابعة لمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح قبل حلول 15 سبتمبر المقبل.

ووفقاً لموقع «الضرائب المصرية» على الإنترنت يلزم القرار الوزاري رقم 323 لسنة 2022 المأموريات التابعة لمحافظات الشرقية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط، قبل حلول شهر أكتوبر 2022.

وقبل حلول منتصف نوفمبر 2022 تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية المأموريات التابعة لمحافظات القناة الثلاث بورسعيد والسويس والإسماعيلية بالإضافة إلى محافظتي الشرقية والدقهلية علاوة على محافظتي شمال وجنوب سيناء.

آخر المراحل الفرعية تتم قبل حلول منتصف ديسمبر 2022

وقالت «الضرائب المصرية» إن آخر المراحل الفرعية للمرحلة الثامنة من «الفاتورة الإلكترونية» تتم قبل حلول منتصف ديسمبر 2022 بضم المأموريات التابعة لمحافظات الصعيد أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والفيوم وبني سويف والبحر الأحمر، وأخيرا محافظة الوادي الجديد إلى جانب جميع الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية بجميع محافظات الجمهورية.

وطالبت «الضرائب المصرية» بحزمة من المواصفات والشروط الفنية التي يجب على الشركات الوفاء بها قبل الانضمام والتسجيل على «منظومة الفاتورة الإلكترونية»، وأهمها استخراج شهادة الختم الإلكتروني، واستخدام نظام تكويد GSI أو EGS وخاصية التسجيل الذاتي على المنظومة ومتطلباتها.