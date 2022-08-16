المجلس القومي المرأة يتعاون مع «حياة كريمة» لتنفيذ «أنت الحياة» في الفيوم

يشارك المجلس القومي للمرأة، في مبادرة «أنت الحياة»، التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة كفعالية توعوية موسعة في محافظة الفيوم، ولمدة 6 أيام خلال الفترة من 15 وحتى 20 أغسطس 2022، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومجموعة من الوزارات والمؤسسات والجامعات، لتتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تهدف إلى رفع الوعي لدى أهالي قرية قلهانة بالمحافظة - التي جرى اختيارها لتكون مكان انطلاق هذه الفعالية - بعدد من القضايا المهمة والتي تمس حياتهم.

المشروع القومي لتنمية الأسرة

ويشارك المجلس القومي للمرأة بتنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة ضمن المبادرة، وبينها تعريف السيدات بالمشروع القومي لتنمية الأسرة، إلى جانب تقديم ورش عمل عن الإرشاد الأسري وتنظيم الأسرة وكيفية اختيار الشريك والتثقيف أثناء الحمل والولادة والتغذية السليمة للأم والطفل وعلامات النمو والتطور الطبيعى للأطفال وكيفية ملاحظتها، إضافة إلى التوعية بالإعاقات المختلفة والتعريف بالخدمات المقدمة من مكتب شكاوى المرأة بالمجلس لمجابهة العنف ضد المرأة.

تدريبات حرفية

كما تتضمن الفعاليات التي ينفذها المجلس التوعية بالخدمات التي يقدمها مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس، من خلال تدريب السيدات وتنمية قدراتهن، إضافة إلى ورش عمل للتعريف بالبرنامج التدريبي عن ريادة الأعمال، كما تتضمن الأنشطة والفعاليات تكوين مجموعات عمل من السيدات لتعليمهن التدريب الحرفي على حرف التطريز على الخوص والزجاج المعشق والرسم على الخوص.

وتشمل الأنشطة التي ينفذها المجلس، تعريف السيدات بقرية قلهانه بالفيوم بمجموعات الإقراض والادخار الرقمي، ضمن برنامج الشمول المالي للمرأة وتطبيق تحويشة وكيفية الادخار والاقتراض وإدارة الأموال.