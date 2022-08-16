«حياة كريمة» تشارك في مؤتمر الكيانات المصرية بالعاصمة الإدارية

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، اليوم، مشاركتها في مؤتمر الكيانات المصرية في الخراج، بنسخته الثالثة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار استكمال دورها التوعوي والترويجي للمشروع القومي حياة كريمة، وخدمة المواطن المصري في داخل البلاد وخارجها.

«حياة كريمة» تستكمل دورها في دعم المصريين بالخارج

وقالت حياة كريمة، في بيان لها، عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك»، أن المؤسسة تستكمل دورها في دعم المصريين بالخارج للمشروع، وذلك عن طريق الدعم المادي والعيني، بالإضافة إلى استمرار المشاركة التكاملية بين أبناء مصر في الداخل والخارج.

وأضافت أن استمرار المشاركة بين المصريين في الخارج والداخل من أجل تحقيق هدف واحد وهو خدمة، ودعم واحد من أهم المشاريع التنموية في تاريخ مصر الحديث.

الدولة تبذل مجهودات للقضاء على ملف الفقر

وأكدت حياة كريمة، على أن المشروع القومي يوضح جهود الدولة المصرية المبذولة لمعالجة ملف الفقر والمشاريع المقدمة للقضاء عليه، وبمشاركة المؤسسة في مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في النسخة الثالثة له، يؤكد على تمسك حياة كريمة بدورها التوعوي في بناء الإنسان، والاهتمام بالمواطن المصري في داخل البلاد وخارجها.