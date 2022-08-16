الطالبة أروى جمال نموذج التحدي والإرادة.. قصة نهايتها سعيدة

«بعد الصبر جبر»، عبارة لطالما ترددت على مسامعنا لتبرهن على صحتها الطالبة أروى جمال، المعروفة إعلامياً بطالبة «صفر الثانوية العامة»، التي حصلت على 84.6% بعد مرور 10 أيام من إعلان نتيجة الثانوية العامة.

ترقب الطالبة أروى جمال لنتيجة الثانوية العامة

عاشت الطالبة أروي جمال لحظات من الترقب، كغيرها من طلاب الثانوية العامة، قبل إعلان النتيجة، ليتبدل حالها إلى شعور بالصدمة، بعد إعلان نتيجتها وحصولها على «صفر»، تلك الواقعة أصابت أهالي قرية «سنهوا» بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، بالحزن لاسيما أن الطالبة كانت من المتفوقات خلال مختلف المراحل الدراسية.

صدمة الطالبة أروي عقب حصولها على صفر في الثانوية العامة

«كنت بخبط التليفون في الحيطة من الصدمة، لما ظهرت عليه نتيجتي صفر»، بتلك الكلمات المؤلمة بدأت الطالبة أروي جمال حديثها مع «الوطن»، وذلك لأنها توقعت حصولها على مجموع يفوق الـ90%، إلا أنها فوجئت بحصولها على صفر في الثانوية العامة.

وتشير الطالبة إلى أنها تعرضت للعديد من المواقف التي أثرت بشكل كبير على أدائها في امتحانات الثانوية العامة، منها وفاة خالتها ليلة امتحان اللغة العربية، بالإضافة أنها كانت تعاني من عدة أمراض بالعظام.

معاناة الطالبة أروي جمال مع الامتحانات

ويلتقط والدها أطراف الحديث قائلا " بنتي عانت كتير أيام الامتحانات" حيث أشار أنه وجه لها الاتهام بمحاولة تسريب امتحان الديناميكا علي الرغم من تفتيشها أكثر من 4 مرات أثناء أداء الامتحان إلا أنها تغلبت على كل ذلك.

وتابع والد الطالبة أروي جمال أنه عاصروا أيام صعبة عقب إعلان النتيجة قائلا" بعد الصبر جبر" حيث أنها حصلت على 84.6% عقب تقدمهم بعدد من الشكاوى لوزارة التربية والتعليم، ومجلس الوزراء، مؤكدا على رغبة نجلته في الالتحاق بكلية الهندسة.

نصيحة والد الطالبة لأولياء الأمور

وفي ختام حديثه وجه والد الطالبة عددا من النصائح إلي أولياء والتي من أهمها الثقة في أبنائهم ودعمهم نفسيا، مشيرا أن أهم العوامل التى ساندت نجلته في الحصول على مجموعها في الثانوية العامة.