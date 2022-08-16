مصدر بـ«التعليم»: لا تعديلات على منظومة امتحانات الثانوية العامة

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدم إدخال أي تغييرات أو تعديلات على منظومة امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن امتحانات الدور الثاني ستكون بنفس نظام امتحانات الدور الأول، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب، موضحًا أن امتحانات الدور الثاني ستعقد يوم 20 أغسطس الجاري، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

منظومة امتحانات الثانوية العامة دون تغيير

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن منظومة امتحانات الثانوية العامة كما هي، حتى بعد رحيل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق عن الوزارة، لافتًا إلى أن منظومة الامتحانات تعتمد على الفهم ونتاج التعلم ومخرجاته، وليس الحفظ والتلقين والحشو، علاوة على أن جميع أسئلة الامتحانات في كل المواد اختيار من متعدد، وتحل ورقيًا عبر «البابل شيت»، موضحًا أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد استكمال تطوير منظومة التعليم.

منظومة امتحانات الثانوية العامة الجديدة أظهرت مستويات الطلاب

وأوضح المصدر، أن منظومة امتحانات الثانوية العامة الجديدة أظهرت مستويات الطلاب الحقيقية، خلال العامين الماضيين، إذ أنها تقضي تمامًا على ظاهرة الدروس الخصوصية، وأن هذه المنظومة ستعمل على الارتقاء بمستويات الطلاب، لأنها تعتمد في المقام الأول على الفهم ونتاج التعلم ومخرجاته، منوهًا إلى أن تصحيح جميع أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2022 جرت بشكل إلكتروني، دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أي أخطاء.

152 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة دور ثان

وأشار المصدر، إلى أن نحو 152 ألف طالب وطالبة، سيؤدون امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان، يوم السبت المقبل الموافق 20 أغسطس، في لجان مؤمنة تمامًا، ومعقمة ضد كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.