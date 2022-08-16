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«الخارجية» تهنئ الشعب الكيني على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية

كتب:

محمد حسن عامر
07:25 م | الثلاثاء 16 أغسطس 2022
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

أعرب السفير أحمد حافـظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن التهنئة للشعب الكيني الشقيق على المُشاركة الفعالة في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، متمنيا أن تمثل تلك الخطوة امتدادا لمسيرة التقدُم والتنمية المنشودة التي يستحقها الكينيون في إطار من ممارسة الشعب لحقوقه الديمقراطية.

تعزيز التعاون بين مصر وكينيا 

كما أكد حافــظ، التطلُع للدفع قدما نحو مواصلة تعزيز أطر التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب خلال الفترة المُقبلة؛ بما يتناسب مع الروابط التاريخية التي تجمعهما.

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