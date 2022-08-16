انتداب لجنة هندسية لبيان السلامة الإنشائية لكنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا

انتدبت النيابة العامة لجنة هندسية لبيان مدى السلامة الإنشائية للقاعة التي نشب بها حريق داخل كنيسة الأنبا بيشوي بالحي الثالث، بمدينة المنيا الجديدة.

وورد بلاغ للنيابة العامة، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق بقاعة كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا، مما أسفر عن تلفيات بالقاعة، ولم يُسفر الحادث عن إصابة أو وفاة أحد، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

انتداب الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية

وانتقل فريق النيابة العامة لمحل الواقعة لمعاينته وبيان ما به من تلفيات، وانتدبت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لرفع كل الآثار لفحصها، وحددت عددًا من شهود العيان بمحل الواقعة لسؤالهم.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد تفقد موقع حريق كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة، وذلك للوقوف على تطورات الموقف ومتابعة كل التداعيات، حيث قطع جولته التفقدية لمركز ملوي لمتابعة مشروعات حياة كريمة، لمعاينة موقع الحريق ومتابعة الموقف.

عدم تأثر باقي طوابق الكنيسة بالحريق

وحرص المحافظ على معاينة وتفقد الموقع العام داخل كنيسة الأنبا بيشوي، كما اطمأن على عدم وجود مصابين جراء الحريق، وعدم تأثر باقي طوابق الكنيسة بالحريق الذي شب في الطابق الأرضي، مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها في حالة استنفار للتعامل مع تداعيات الموقف.

وانتقلت قوات الحماية المدنية على الفور، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي خسائر في الأرواح، وأكد بيان لوزارة الداخلية، منذ قليل، أن الحريق نشب بسقف القاعة وهي «غير مستخدمة» وبسؤال مسؤولي الكنيسة وشهود الواقعة أكدوا أن الحريق نتج عن ماس كهربائي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.