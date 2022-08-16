تحرير 19 مخالفة على مخابز في المنيا بسبب نقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات

واصلت الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية، من خلال المرور الميداني على المخابز البلدية والأسواق، للتأكد من جودة المعروضات من السلع الغذائية على المواطنين، حرصا على تحقيق عملية الانضباط وتطبيق احكام القانون حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، والاستمرار في تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة، للقضاء على ظواهر الغش التجاري والتلاعب بقوائم الأسعار.

19 مخالفة على المخابز

أوضح أحمد خلف رئيس مركز العدوة، أن الحملات أسفرت عن تحرير 19 مخالفة، من خلال المرور على المخابز البلدية بدائرة المركز، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – غير مطابق للمواصفات – عدم مزاولة النشاط)، مؤكداً على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، من خلال تحرير محاضر بالمخالفات الواقعة.

حملات يومية لإزالة تراكمات القمامة

وجه محافظ المنيا، باستمرار الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، في تنفيذ الحملات اليومية لإزالة تراكمات القمامة، لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، مع المتابعة الدورية والمستمرة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية، لرفع التعديات على حرم الطريق لخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين.