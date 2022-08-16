العثور على جثة سيدة متوفاة في ظروف غامضة ببورسعيد.. «رائحة كشفت الواقعة»

عثر أهالي حي العرب ببورسعيد، اليوم، على جثة سيدة متوفاة داخل منزلها بمساكن الكويت، توفيت منذ ثلاثة أيام في ظروف غامضة، وذلك بعد انبعاث رائحة من المنزل تدل على وفاتها.

بلاغ بالعثور على جثة سيدة في منزلها

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بعثور الأهالي بمساكن الكويت بحي العرب على جثة سيدة تدعى «رشا ح م م ب»، 41 سنة، متوفاة داخل شقتها بعمارة رقم 6، وتبين من الفحص الطبي لها أنها توفيت منذ ثلاثة أيام.

وجرى نقل جثة السيدة بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى النصر التابع للتأمين الصحي الشامل تحت إشراف رجال الأمن.

التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات والتحفظ على جثة السيدة تحت تصرفها لمعرفة ملابسات الحادث.