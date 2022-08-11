«أبوس إيدك بلاش تقتلني».. تفاصيل ذبح «تغريد» على يد زوجها في غرفة النوم

داخل غرفة النوم بأحد العقارات في شارع بمنطقة دار السلام، وجدت جثة سيدة ثلاثينية ممدة على السرير، مذبوحة وبها طعنات متعددة في أجزاء جسدها الممتلئ، والدماء تسيل من حولها.

استغاثات الزوجة

«أبوس إيدك بلاش تقتلني».. كانت تلك آخر ما قالته المجني عليها، وسط استغاثاتها وصرخاتها المتواصلة التي لم تنقطع، بعدما شاهدت زوجها يلتقط سلاحا أبيضا «سكين»، ويشهره في وجهها، مهددا بقتلها، وفقا لما قاله جيرانها في التحريات.

لم تهدأ ثورة الزوج حتى غافلها وسط بكائها، ونحرها ولم يكتف بذلك، بل سدد لها 8 طعنات ما بين البطن والصدر، حتى سقطت قتيلة على الفور، ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وطرق الجيران باب الشقة بشكل متواصل لمحاولة التدخل وإنقاذ الضحية، لكن الوقت قد فات، وتمكن المتهم من الهروب.

وكانت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة دار السلام، تلقت بلاغا يفيد بقتل سيدة على يد زوجها، بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ للتأكد من صحة الواقعة، وعثرت على جثة لسيدة في الثلاثينات من عمرها داخل غرفة النوم.

خلافات زوجية وراء ارتكاب الجريمة

وبعمل التحريات الأولية، وسؤال شهود العيان، تبين هوية المجني عليها، وتدعى «تغريد»، 32 سنة، وأن زوجها وراء ارتكاب الواقعة.

وتمكن رجال المباحث من تحديد مكان تواجد المتهم واستهدافه، وألقوا القبض عليه، وقرر أنه ارتكب الواقعة لخلافات زوجية بينهما، وجرى إخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيق في الواقعة، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط المكان، والتي رصدت دخول وخروج المتهم وقت ارتكاب الجريمة، تمهيدا لتفريغها، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تحليل مخدرات للمتهم

وأمرت جهة التحقيق بعرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات، لمعرفة ما إذا كان يتعاطي من عدمه، أو ما إذا كان تحت تأثير المخدر حال ارتكابه الجريمة أم لا.