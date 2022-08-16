إليسا تطلق «أنا وبس» رغم تصاعد الخلافات مع مؤلف الأغنية «فيديو»

أطلقت النجمة اللبنانية إليسا أغنيتها الجديدة «أنا وبس»، إحدى أغنيات ألبومها الغنائي الجديد، والذي طرحت أولى أغنياته «من أول دقيقة» منذ شهرين، وكانت عبارة عن «ديو» جمعها بالفنان المغربي سعد لمجرد.

«أنا وبس» من كلمات أحمد ماضي

أغنية «أنا وبس» من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع طارق توكل، وماسترينج وهندسة صوتية إيلي بربر، واستوديو عادي شرارة، ومن إخراج إنجي الجمال، وإنتاج إليسا الشخصي.

وتقول كلمات الأغنية:

بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس

بحس الدنيي كلا ملكي أنا وبس

بشوف القمر حدي والهوا عا خدي

وإيديك المخدة وعينيك بحر وشمس

وبطير وبطير من كتر الفرح لبعيد

وبصير عم برسم معك مواعيد

ويزيد حبك بالقلب بيزيد

وبروح وبروح عا دنيي ما فيها هموم

فيها سهر فيها قمر ونجوم

وغيوم... فيها بتنمحي الغيوم.

أزمة إليسا مع الشاعر أحمد ماضي

كانت الساعات الماضية شهدت تفاقم الأزمة المحتدمة بين إليسا والشاعر أحمد ماضي، بعدما أعلن رفضه لطرح الأغنية لعدم حصوله على مستحقاته، وأشار عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى إمكانية اللجوء إلى القضاء، ومن ثم رد عليه المستشار القانوني للمطربة إليسا بحصولها على تنازلات الأغنية من الشاعر والملحن، وبالتالي لها كل الحق في طرح الأغنية عبر قنواتها.

يذكر، أن أزمة إليسا و«ماضي» بدأت بسبب رفضها الإفصاح عن اسمه في مقابلة تلفزيونية.