وفد من «مستقبل وطن» يزور مصابي حريق كنيسة إمبابة

توجه وفد رسمي من حزب مستقبل وطن برئاسة النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، إلى مستشفى العجوزة العام، لزيارة مصابي الحريق الذي نشب بكنيسة أبو سيفين بإمبابة صباح اليوم وراح ضحيته 41 شخصًا، وذلك لتقديم الدعم اللازمة للمصابين وذويهم وتسهيل الإجراءات مع إدارة المستشفى.

وضم الوفد، عصام هلال عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد للحزب، ووليد المليجي عضو مجلس الشيوخ، وطارق حسانين عضو مجلس النواب، وهند رشاد عضو مجلس النواب، أمين إعلام الحزب بمحافظة الجيزة، وزكي عباس عضو مجلس النواب، وإيهاب منصور عضو مجلس النواب، وماجدة أمين أمينة المرأة للحزب بمحافظة الجيزة.

ضحايا حادث كنيسة إمبابة

وأكد الوفد، وقوف حزب مستقبل وطن بجانب المصابين وذويهم، وتقديم كل سبل الدعم اللازم لأسر الضحايا.

حريق كنيسة إمبابة

ونشب صباح اليوم حريقًا هائلًا في مبنى خدمي تابع لـ كنيسة أبو سيفين في إمبابة، ما أسفر عن مصرع 41 وإصابة 14 بينهم أطفال نقلوا إلى مستشفيات إمبابة العام والعجوزة.