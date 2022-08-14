الصحة: وفيات حريق كنيسة إمبابة نتجت عن الاختناق

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن أول سيارة إسعاف وصلت إلى منطقة إمبابة عند الكنيسة المحترقة كانت في التاسعة صباحًا وبعدها حضرت 36 سيارة لنقل المصابين إلى المستشفيات المختلفة، موضحًا أن الإصابات المباشرة بسبب النيران كانت طفيفة، وأصيبت حالتان فقط في القدم، مبينًا أن الوفيات كانت بسبب الدخان الكثيف الناتج عن الحريق وحدوث الاختناق.

التعرف على جثث الوفيات وتقديمهم إلى ذويهم

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم، أنه تم التعرف على جثث الوفيات من أجل إقامة صلاة الجنازة عليهم، لافتًا إلى أن المصابين الـ14 خرج منهم شخصان، مؤكدًا أنه كان هناك 4 حالات غير مستقرة في الصباح، وتقلصوا إلى حالة واحدة الآن بعد تحسن حالة الآخرين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة من كنيسة أبوسيفين في إمبابة بمحافظة الجيزة بحيث تقع على بعد 10 كليومترات فقط، لافتًا إلى أن الدولة المصرية أظهرت اهتمامًا واسعًا وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزارة الصحة والداخلية والتضامن الاجتماعي ورئاسة الوزراء.

وفاة 41 شخصًا في حريق كنيسة أبوسيفين

ووقع حادث أليم صباح اليوم في محافظة الجيزة بعد نشوب حريق صباح اليوم في كنيسة أبوسيفين نتيجة ماس كهربائي أودى بحياة 41 شخصًا بينهم أطفال وأقارب.