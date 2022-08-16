إصابة 7 أشخاص في 4 حوادث متفرقة بجنوب سيناء

أصيب 7 أشخاص بإصابات مختلفة في 4 حوادث متفرقة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بينها حادث انقلاب سيارة ربع نقل، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، كما أصيب شخصان نتيجة تصادم ميني باص بجانب الطريق، بالإضافة إلى إصابة شخصين في حادثي صعق بالكهرباء.

إخطارات أمنية بوقوع 4 حوادث متفرقة

تلقي اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغات منفصلة تفيد بوقوع حوادث متفرقة، البلاغ الأول يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بعد كمين «الطرفة» بنحو 15 كيلومتراً، باتجاه مدينة سانت كاترين، وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص، هم:

１- محمود حامد محمد عبد الشكور شعبان، من محافظة الغربية، 30 سنة.

２- محمد أحمد محمد إبراهيم عطوة، 26 سنة، من محافظة الدقهلية.

３- خالد الهادي محمد أحمد، 26سنة، من محافظة الدقهلية، اشتباه كسر بالساعد الأيسر.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سانت كاترين المركزي، وتحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.

إصابة شخصين في تصادم أتوبيس برصيف الطريق

البلاغ الثاني يفيد بحدوث تصادم أتوبيس «ميني باص»، بالرصيف على جانب الطريق، في شارع مجلس المدينة، وسط مدينة شرم الشيخ، أمام فندق «عايدة»، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، هما «مينا نجاح لبيب مرقص»، 32 سنة، من محافظة المنيا، و«مجدي محمد عبدالكريم عبداللطيف»، 24 سنة، من الدقهلية.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالحادث للتحقيق واستكمال الإجراءات.

إصابة شخصين صعقاً بالكهرباء

البلاغ الثالث يفيد بتعرض شخصين للصعق بالكهرباء، أحدهما يُدعى «فارس الشحات صالح محمد»، 19 سنة، من البحيرة، تعرض للصعق في الذراع الأيمن، وتم نقله إلى مستشفى شرم الشيخ، بينما وقعت الحالة الثانية في إحدى القرى التابعة لمدينة رأس سدر، لشخص يُدعى «محمد محروس عبدالصبور»، 43 سنة، من أسيوط، تم نقله إلى مستشفى رأس سدر.