مصرع 2 وإصابة 3 في حوادث متفرقة بجنوب سيناء

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 4 آخرين في حوادث سير متفرقة بجنوب سيناء.

تلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء بلاغات متفرقة تفيد بوقوع حوادث متفرقة أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين.

تفاصيل البلاغ الأول

تلقى مدير الأمن من قسم شرطة شرم الشيخ بلاغا يفيد وقوع انقلاب سيارة تحمل أرقام وحروف «9389 ص. ر. ف» على الطريق الأوسط اتجاه المطار، أسفر الحادث عن مصرع شخص يدعى أحمد السيد الصياد محمود، 28 سنة، من محافظة القاهرة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى شرم الشيخ الدولي.

كما توفى شخص نتيجة الغرق ونقل الجثمان إلى مستشفى نويبع، ويدعي باروخ يونا، وتبين أن الوفاة بسبب اسفكسيا الغرق، جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستفيد نويبع وأخطرت السفارة بالحادث.

انقلاب بيتش باجي

وانقلب «بيتش باجي» في منطقة ثري بولز أسفر عن إصابة نانسي كمال زكي، 25 سنة، القاهرة، سحجات وكدمات واشتباه كسر بالساعد الأيسر، جرى نقلها إلى مستشفى دهب المركزي.

وأصيب شخص يدعي عاطف خلف فاروق نشأت، 42 سنة، من محافظة المنيا كدمة بالظهر، إثر سقوطه من مكان مرتفع، جرى نقله إلى مستشفى أبورديس.