أحمد عيسى يؤكد استمرار التعاون مع القطاع الخاص للنهوض بالسياحة

عقد وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، اجتماعا موسعا اليوم، بمقر الوزارة في الزمالك، مع عدد من المستثمرين السياحيين لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالموسم السياحي الشتوي سعيا لتعزيز تدفق الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وجاء ذلك بحضور نائب الوزير لشئون السياحة، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومساعدي الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والشئون الفنية، ورئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، وعدد من مستشاري ومعاوني الوزير، ورئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات ووكالات السفر السياحة، ورئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، ونائب رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، وعدد من أعضاء الغرف السياحية والمستثمرين السياحيين.

وزير السياحة يشكر خالد العناني

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالحضور، موجها الشكر والتقدير للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق على ما بذله من جهد خلال توليه حقيبة الآثار ثم السياحة والآثار، مشيرا إلى ما قام به من إسهامات للنهوض بقطاع السياحة في مصر ورفع كفاءة الآداء بالوزارة، كما أكد استمرار التعاون بين الوزارة والقطاع السياحي الخاص للتحفيز والتمكين وزيادة أعداد السائحين والإيرادات والأرباح لتحقيق الهدف المشترك وهو النهوض بقطاع السياحة في مصر بما يعود بالنفع على التوظيف بالقطاع السياحي المصري والمجتمع ككل، مشيرا إلى أهمية صناعة السياحة ودورها في الاقتصاد القومي.

فك رموز الكتابة المصرية القديمة

وخلال الاجتماع تم استعراض الأنشطة الترويجية المدرجة على أجندة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي خلال الفترة المقبلة للتنشيط والترويج للمقصد السياحي المصري، وعلى رأسها إطلاق الحملة الترويجية لمصر خلال الربع الأخير من العام الجاري، التي يتم تنفيذها في ضوء الاستراتيجية الإعلامية الجديدة للترويج السياحي لمصر التي أعدها تحالف كندي إنجليزي خلال عام 2021، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض الدولية، واستضافة المؤتمرات وتنظيم الزيارات التعريفية المهنية للاتحادات السياحية الدولية وغيرها من الأنشطة الترويجية، كما تحدث عن الفعاليات التي تقوم الوزارة بتنظيمها خلال الفترة المقبلة بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، و100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.

تطبيق قرار الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية

كما تمت الإشارة إلى البدء في تطبيق قرار الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية اعتبارا من أول نوفمبر المقبل، وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسائحين، ولا سيما في ظل ما تقوم به الوزارة من إعادة تقييم المنشآت الفندقية بالمحافظات المصرية وفقا لمعايير التصنيف الجديدة HC.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، التعاون القائم والمستمر بين وزارة السياحة والآثار والقطاع السياحي الخاص، وحرص القطاع على تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري بين مصاف دول العالم، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة في مصر، التي تتضمن حلولا مقترحة لبعض التحديات التي تواجه القطاع السياحي في مصر.

وأشار المستثمرون السياحيون إلى الدعم الذي قدمته الدولة المصرية للقطاع السياحي الخاص خلال جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى استعراض المؤشرات الإيجابية للموسم السياحي الشتوي، ولا سيما في محافظات الصعيد.

كما استمع الوزير إلى مقترحات المستثمرين لتشجيع السياحة الداخلية، ودعم وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، ولا سيما مع الاستعداد للموسم السياحي الشتوي، كما تم بحث التحديات والمشكلات التي تواجه صناعة السياحة في مصر، ومنح المحفزات واستمرار الدولة في دعم القطاع.

وفي نهاية الاجتماع، أكد الوزير أنه يتم دراسة المقترحات والمشاكل التي طرحها المستثمرون لإيجاد الحلول المناسبة ووضع خطوات التنفيذ اللازمة مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف، والعمل على رفع كفاءة البنية التحتية في المحافظات السياحية، وإتاحة تجارب سياحية مختلفة لإثراء تجربة السائحين خلال زيارتهم للمقصد السياحي المصري.

وعقب الاجتماع، حرص أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية على التأكيد على أن الاجتماع الأول مع الوزير كان مثمرا، والجميع خرج لديه انطباع قوي بأن الفترة المقبلة تشهد استمرارا للتعاون الوثيق بين وزارة السياحة والآثار والقطاع السياحي الخاص، ما يكون له أكبر الأثر على تعظيم مساهمة السياحة في انتعاش الاقتصاد القومي.