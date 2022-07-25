نهال عنبر: هشام سليم يتكتم على تفاصيل حالته الصحية ويرفض الحديث عنها

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن تدهور الحالة الصحية للفنان هشام سليم، بسبب إصابته بمرض السرطان منذ سنوات طويلة، ولكن تدهورت حالته الصحية بشكل كبير خلال الأيام الماضية.

تطورات الحالة الصحية لـ هشام سليم

وقالت الفنانة نهال عنبر عضو نقابة المهن التمثيلية لـ«الوطن»، إنها حاولت أكثر من مرة، الوصول للفنان هشام سليم وأسرته، لكنه يتكتم على تفاصيل حالته الصحية، ويرفض الحديث عن أي شيء يخصه.

الفنان يرفض الكشف عن تطورات حالته الصحية

ومن جانبه رفض الفنان هشام سليم الرد على أي استفسارات خاصة بحالته الصحية، وفضل أن يكون بمفرده في تلك المحنة.

«الحمد لله أنا راضي وكل اللي يجيبه ربنا كويس، وأنا كويس وموجود في العين السخنة»، بهذه الكلمات تحدث الفنان هشام سليم عن تطورات حالته الصحية، رافضا الكشف عن أي تفاصيل تخص حالته الحالية.

إصابة هشام سليم بمرض السرطان

وكان هشام سليم أُصيب بمرض السرطان بمنطقة الصدر في يناير من العام الماضي، لكنه كان يتكتم علي نبأ إصابته، وطالب المقربين منه بعدم الإفصاح عن إصابته كي لا يزعج أحدا.

بدأ هشام سليم مرحلة العلاج الكيماوي بالتزامن مع انشغاله بتصوير دوره في مسلسل «هجمة مرتدة» الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، حيث كان يصور مشاهده وهو منهك من تأثير الجلسات علي حالته، لكنه أصر علي استكمال دوره حتي نهايته.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على دعم الفنان هشام سليم، منهم شريهان، نبيلة عبيد، أحمد فلوكس، وعدد آخر من النجوم بكلمات مؤثرة منها، «أرجو الدعاء لهشام سليم، أنضف وأرقى وأرجل شخص في المهنة دي، أكتر واحد إنسان بمعنى الكلمة».