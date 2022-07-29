هشام سليم يرد على أنباء تدهور حالته الصحية: أنا بخير

طمأن الفنان هشام سليم، جمهوره على صحته بعد تداول أنباء تفيد بتدهور حالته الصحية بعد إصابته بمرض السرطان اللعين، الأمر الذي جعله يتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، لحرص جمهوره على معرفة تطورات حالته الصحية.

وقال هشام سليم، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه بخير وكل ما يشاع عن تدهور حالته الصحية أمر غير صحيح: «الحمد لله صحتي كويسة، أنا بخير».

وكان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد حرص على طمأنة جمهور الفنان هشام سليم بعد تعذر عدد من أعضاء مجلس النقابة في الوصول إليه، بحسب تصريحاتهم، ولكن النقيب أكد في تصريحات سابقة مع «الوطن» تواصله مع سليم وأنه يتمتع بصحة جيدة داخل منزله.

إصابة هشام سليم بمرض السرطان

وفي شهر مايو الماضي، تم الإعلان عن إصابة هشام سليم بمرض السرطان، الأمر الذي أثار قلق جمهوره ومحبيه، الأمر الذي دعاه للخروج في تصريحات صحفية لطمأنتهم، وتأكيده أنه بخير، وراض تمامًا بقضاء الله وقدره.

وأكد في تصريحات وقتها لـ«الوطن» أن كل ما يتردد عن تدهور حالته الصحية غير صحيح بالمرة، وأنه غير محتجز بأحد المستشفيات، بل على العكس يستمتع بوقته بالعين السخنة.

هشام سليم دخل مجال التمثيل في طفولته

هشام سليم، نجل كابتن صالح سليم، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق، دخل مجال التمثيل في طفولته، وكانت بدايته من خلال فيلم «إمبراطورية ميم» عام 1972 أمام فاتن حمامة وأحمد مظهر.

من أشهر الأفلام السينمائية التي شارك فيها هشام سليم «عودة الابن الضال، لا تسألني من أنا، تزوير في أوراق رسمية، يا دنيا يا غرامي، ميت فل، كريستال، يا مهلبية يا، إسكندرية كمان وكمان، الأراجوز»، ومن الأعمال الدرامية «ليالي الحلمية، الراية البيضا، وما زال النيل يجري، أرابيسك، أهالينا، هوانم جاردن سيتي».