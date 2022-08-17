سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 17-8-2022 في البنوك المصرية

يعد سعر الريال السعودي من أكثر العملات التي يبحث عنها المتابعون والقراء بشكل دائم، وخصوصًا الراغبين في إجراء رحلة عمرة، حتى يتمكّنوا من معرفة قيمة الأموال التي يجب عليهم أن يحضروها معهم لشراء الهدايا.

واهتمامًا بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير سعر الريال السعودي في البنوك العاملة في مصر اليوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس من عام 2022 الجاري، التي جاءت كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

بينما بلغ سعر الريال السعودي داخل معاملات البنك الأهلي اليوم الأربعاء، نحو 5.07 جنيه للبيع، و5.10 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

ووفق الموقع الإلكتروني الخاصة ببنك قناة السويس، سجل سعر الريال السعودي 5.06 جنيه للشراء، مقابل 5.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي داخل بنك الإسكندرية 5.07 جنيه للبيع و5.10 جنيه، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك في بداية المعاملات صباح اليوم.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما سجل الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، اليوم الأربعاء 5.09 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم نحو 5.08 جنيه للشراء، مقابل 5.11 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد، وفقًا لبداية المعاملات صباح اليوم، نحو 5.92 جنيه للبيع، و5.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

تراوح سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية، وفقًا لبداية المعاملات في البنك الأهلي وبنك مصر وغيرهما من البنوك بين 5.07 جنيه للشراء مقابل 5.10 جنيه للبيع.