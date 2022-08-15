سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 15-8-2022 في البنوك المصرية

ما زال سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، محل بحث من جانب شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في السفر للأراضي المقدسة لأداء فريضة العمرة.

وفي هذا السياق، تنشر بوابة «الوطن» في إطار خدماتها الاقتصادية المستمرة في مجال أسعار العملات، سعر الريال السعودي اليوم وفق معاملات البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، ومع بداية المعاملات المالية الصباحية، التي وردت اليوم الإثنين الموافق 15 أغسطس، على النحو التالي.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

تراوح سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية، وفقًا لبداية المعاملات في البنك الأهلي وبنك مصر بين 5.07 جنيه للشراء مقابل 5.10 جنيه للبيع، وفي مختلف البنوك المصرية بالقطاع المصرفي سواء حكومية أو خاصة.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي داخل بنك الإسكندرية 5.07 جنيه للبيع و5.10 جنيه، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك في بداية المعاملات صباح اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

ووفق الموقع الإلكتروني الخاصة ببنك قناة السويس، سجل سعر الريال السعودي 5.06 جنيه للشراء، مقابل 5.10 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وفي البنك المركزي، سجل سعر الريال السعودي 5.08 جنيه للشراء، مقابل 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما سجل الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، اليوم الإثنين 5.09 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، وفق موقع البنك.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

بينما بلغ سعر الريال السعودي داخل معاملات بنك المصرف المتحد، وفقًا لبداية المعاملات صباح اليوم الإثنين، نحو 5.92 جنيه للبيع، و5.11 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وفي إطار اهتمام العاملين بالقطاع الاقتصادي بالعملة الأجنبية الدولار، سجل سعره اليوم في بنك قناة السويس 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، حسب الموقع الإلكتروني للبنك، أما داخل بنك مصر فسجل نحو 19.1 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع.