سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 16-8-2022 في البنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في العديد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي سواء خاصة أو حكومية، ونشرت العديد من البنوك سعر العملة السعودية التي تحظى باهتمام الكثيرين الراغبين في السفر للأراضي المقدسة لأداء فريضة العمرة.

وتستعرض بوابة «الوطن» في إطار خدماتها الاقتصادية المستمرة في مجال أسعار العملات، في السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم وفق معاملات البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، ومع بداية المعاملات المالية الصباحية، التي وردت اليوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس، على النحو التالي.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

تراوح سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية، وفقًا لبداية المعاملات في البنك الأهلي وبنك مصر وغيرهما من البنوك بين 5.07 جنيه للشراء مقابل 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي داخل بنك الإسكندرية 5.07 جنيه للبيع و5.10 جنيه، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك في بداية المعاملات صباح اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

ووفق الموقع الإلكتروني الخاصة ببنك قناة السويس، سجل سعر الريال السعودي 5.06 جنيه للشراء، مقابل 5.10 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم نحو 5.08 جنيه للشراء، مقابل 5.10 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما سجل الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، اليوم الإثنين 5.09 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد، وفقًا لبداية المعاملات صباح اليوم، نحو 5.92 جنيه للبيع، و5.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

بينما بلغ سعر الريال السعودي داخل معاملات البنك الأهلي اليوم الثلاثاء، نحو 5.92 جنيه للبيع، و5.11 جنيه للشراء.