سعر الريال السعودي اليوم السبت 13-8-2022 في البنوك المصرية

يهتم الناس بمعرفة سعر الريال السعودي، خاصة المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، أو من يريد السفر إليها من المسلمين لأداء فريضة العمرة.

وتستعرض «الوطن» من خلال خدماتها الاقتصادية، سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك المختلفة الحكومية والخاصة، وفق آخر المعاملات المالية بالبنوك التي وردت قبل اليوم السبت الموافق 13 أغسطس، وذلك استمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على النحو التالي.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

تراوح سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 13 أغسطس، بين 5.07 جنيه للشراء مقابل 5.09 جنيه للبيع، في مختلف البنوك المصرية العاملة في القطاع المصرفي سواء حكومية أو خاصة.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 5.06 جنيه للبيع و5.10 جنيه، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك بحسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

ووفق الموقع الإلكتروني لبنك قناة السويس، سجل سعر الريال السعودي اليوم 5.05 جنيه للشراء، مقابل 5.10 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وفي البنك المركزي، سجل سعر الريال السعودي 5.07 جنيه للشراء، مقابل 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما سجل الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 5.09 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، وفق موقع البنك.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وسجل سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد، وفقًا لآخر معاملات وردت قبل اليوم، نحو 5.9 جنيه للبيع، و5.11 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وفي إطار اهتمام الناس بالعملات خاصة العملة الأجنبية الدولار، فقد سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، حسب الموقع الإلكتروني للبنك، وفي بنك مصر نحو 19.1 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع.