سعر الريال السعودي اليوم الأحد 14-8-2022 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري من الأمور التي تشغل بال الكثير من المستثمرين خاصة اليوم الأحد أول أيام عمل الأسبوع للبنوك المصرية.

وفي هذا السياق، تنشر بوابة «الوطن» من خلال خدماتها الاقتصادية في مجال أسعار العملات، نقدم سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك المختلفة الحكومية والخاصة، وفق بداية المعاملات المالية الصباحية بالبنوك التي وردت اليوم الأحد الموافق 14 أغسطس، على النحو التالي.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

تراوح سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية، وفقًا لبداية المعاملات صباح اليوم الأحد الموافق 14 أغسطس، في البنك الأهلي وبنك مصر بين 5.07 جنيه للشراء مقابل 5.10 جنيه للبيع، في مختلف البنوك المصرية العاملة في القطاع المصرفي سواء حكومية أو خاصة.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 5.06 جنيه للبيع و5.10 جنيه، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك في بداية المعاملات صباح اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

ووفق الموقع الإلكتروني لبنك قناة السويس، سجل سعر الريال السعودي اليوم 5.05 جنيه للشراء، مقابل 5.10 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وفي البنك المركزي، سجل سعر الريال السعودي 5.08 جنيه للشراء، مقابل 5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما سجل الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 5.09 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، وفق موقع البنك.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وسجل سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد، وفقًا لبداية المعاملات صباح اليوم، نحو 4.92 جنيه للبيع، و5.11 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وفي إطار اهتمام الناس بالعملات خاصة العملة الأجنبية الدولار، فقد سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، حسب الموقع الإلكتروني للبنك، وفي بنك مصر نحو 19.1 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع.