إيهاب توفيق ممنوع من السفر بسبب أزمة صحية طارئة

كشف الفنان إيهاب توفيق، عن إصابته بـ«حصوة» على الحالب الأيسر، من خلال نشره لتقرير طبي يكشف مدى معاناته مع الحصوة.

إيهاب توفيق: ممنوع من السفر

ايهاب نشر عبر الصفحة الرسمية بـ«إنستجرام»، تقرير حالته الصحية، الذي ذكر فيه: «بالكشف على المريض المذكور، تبين أنه يعاني من مغص كلوي أيسر حاد، مع ارتفاع في درجة الحرارة، وبعد مراجعة الفحوصات، تبين وجود حصوة بأعلى الحالب الأيسر، مع ارتداد للبول على الكلى، ونصحنا المريض بعدم السفر باستخدام الطائرة، وتفتيت الحصوة بواسطة جهاز الموجات الصدمية، مع الالتزام بالعلاج والمتابعة».

إيهاب توفيق طرح أغنية «باشا»

إيهاب توفيق كان قد طرح مؤخرا رفقة شركة لايف ستايلز ستوديوز، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، فيديو كليب أغنية «باشا»، وجاءت الأغنية بقالب غنائي إيقاعي، يتماشى مع أجواء الصيف، مع تصوير المخرج عادل سرحان، كلمات محمد شكري، ألحان بينو، وتوزيع Mansi.

ومن ناحية أخرى، يستعد إيهاب توفيق لإطلاق أعمال غنائية جديدة الفترة المقبلة، التي يتعاون فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي، التي ستخرج للنور خلال الأيام القليلة المقبلة.