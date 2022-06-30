إيهاب توفيق ينشر بوستر أغنيته الجديدة «سنة حلوة يا جميل»: قريبا

روج الفنان إيهاب توفيق، عبر حسابه على تطبيق تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لأغنيته الجديدة «سنة حلوة يا جميل».

ونشر إيهاب توفيق بوستر الأغنية، وعلق عليها قائلا: «سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا عسل.. سنة حلوة قريبا».

إيهاب توفيق في حفل كامل العدد بالعاصمة الإدارية

وأحيا الفنان إيهاب توفيق أول يونيو حفلا غنائيا ضخما في حديقة فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور جماهيري، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وقدم عددًا كبيرًا من أغانيه الرومانسية المميزة، والتي تفاعل معها الجمهور بالرقص والغناء منها «سحراني»، «يا أحلى منهم»، «مراسيل»، «داني»، «الله عليك يا سيدي»، «تترجى فيا»، إضافة إلى «أنت اختياري»، وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبين والحفل من تصوير فيننا.

إيهاب توفيق يتعاون مع تامر حسين وعزيز الشافعي

ومن ناحية أخرى، يستعد إيهاب توفيق لإطلاق أعمال غنائية جديدة الفترة المقبلة التي يتعاون فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي، والتي ستخرج للنور خلال الأيام القليلة المقبلة.