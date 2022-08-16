«اتحاد الصناعات»: سعر الغاز وتوفير مستلزمات الإنتاج أبرز تحديات القطاع

قال طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إننا بحاجة لتذليل العقبات وحل المشكلات المتراكمة والسيطرة على الأمور الروتينية، من أهم الملفات المطروحة على مائدة عمل وزير التجارة والصناعة، لافتا إلى أن ملف دعم الصادرات ملف شائك، ويواجه قطاع الصناعة تحديات كبيرة.

تحديات يواجها ملف الصناعة

أوضح «الجيوشي» خلال استضافته ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن من ضمن التحديات التي يواجهها ملف الصناعة، فتح الاعتمادات وتوفير مستلزمات الإنتاج وتدبير العملة الصعبة، والثقة كبيرة في البنك المركزي، لإيجاد الحلول، ومن ثم العمل على توفير عناصر جذب الاستثمار وتحديد المعوقات في طريق المستثمر الأجنبي في مصر، لافتا إلى أن تعظيم الصادرات يوفر عملة صعبة للدولة، ووزير الصناعة الجديد، لديه دراية كاملة بالعقبات التي تواجه المستثمرين، منذ أن كان رئيسا للجنة في البرلمان.

أسعار الغاز الطبيعي للمصانع

أشار طارق الجيوشي، إلى أنه سيجر التركيز على المشكلات المقترح حلول لها ومازالت كما هي، مثل أسعار الغاز الطبيعي للمصانع التي تزيد عن السعر العالمي، وكذلك صعوبات في الحصول على المواد الخام وتدبيرها، لافتا إلى أن أسعار الغاز في دول الخليج أقل من السعر العالمي.

وأكد طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن الدول المصرية ستشهد حالة من النهضة الصناعية، بعد تطبيق الإجراءات والخطط المتطورة التي تواكب حجم التجارة والصناعي العالمي وتراعي تابعات الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على الدول.