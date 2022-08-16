وكيل اتحاد الصناعات: الرئيس يدعم تعظيم العائد من القطاع

قال محمد البهي، وكيل اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، إن القطاع الصناعي ظهير للحكومة وشريك معها في التنمية، لافتا إلى أن الاتحاد يسير بشكل متوازي مع الحكومة ويطالب بتفعيل القوانين وليس إصدار قوانين أخرى، لافتا إلى أن مجال الصناعة يحتاج كثير من الدعم الفترة المقبلة، مبينا أن فحوى التغيير ينحصر في وزارة الصناعة بالنسبة للاتحاد في ظل رؤية من القيادة السياسية لتعظيم العائد من الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية الأهم.

إيمان الرئيس بأهمية المشروعات الصغيرة

وأضاف «البهي» خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسية»، على فضائية «Extra News» مساء أمس الإثنين، ويقدمه الصحفي الإعلامي أحمد الطاهري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه إيمان بالمشروعات الصغيرة ويطلق عليها اتحاد الصناعات الصناعة المغذية، مشيرا إلى أن مصر أنشئت مدن صناعية مؤخرا وهذا سيزيد المنافسة ويخرج منتج جيد.

بدوره أشار، الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إلى أن تعيين وزيرا جديدا للسياحة من خلفية اقتصادية يوضح الفلسفة التي يقوم عليها التغيير الوزاري الجديد بحيث يتم تحقيق أعلى عائد من الوزارات لإن إدارة الوزارات بمنظور اقتصادي يؤدي إلى نجاح أعلى ونتائج أكثر إيجابية، مؤكدا أن الإدارة الاقتصادية لأي عمل تحقق نتيجة مرضية للجميع، مشيرا إلى أن الوزير سيأخذ قرارات اقتصادية ولن يعمل مرشدا سياحيا.

إمكانية تولي وزير ذو خلفية اقتصادية لوزارة السياحة

من جهته قال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري الغرف السياحة، إن مصر كان بها 13 مليون سائح وحققت دخل 12 مليار دولار أثناء إدارة الوزيرة رانيا المشاط للوزارة وكانت من خلفية اقتصادية لذا فإنه لا يشترط أن يكون الوزير من خلفية سياحية.