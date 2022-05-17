أحداث اقتصادية: تراجع استثمارات موسكو في سندات أمريكا وارتفاع خام برنت

تراجعت استثمارات روسيا في السندات الحكومية الأمريكية إلى النصف تقريبا في مارس الماضي، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانات، إنَّ حجم الاستثمار في السندات طويلة الأجل، بلغ 2 مليون دولار في المحفظة الروسية، والسندات قصيرة الأجل، بلغت 2.001 مليار دولار.

بدورها، قالت مجلة «نيوزويك» الأمريكية، إنَّ الرئيس الأمريكي جو بايدن بات من الواضح أنه يخسر في الواقع معركة الإدارة الأمريكية ضد التضخم.

وكان بادين، وصف في الصيف الماضي ارتفاع الأسعار بـ الظاهرة المؤقتة.

عقود خام غرب تكساس الوسيط تسجل 114.20 دولار للبرميل

وأوضحت نيوزويك، في مقال، إنَّ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة، نما في يونيو 2021 إلى 5.4%، أعلى معدل منذ أغسطس 2008، فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، في أبريل الماضي، بنسبة 8.3% على أساس سنوي، بعد تسجيله 8.5% في مارس الماضي.

وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 2.69 دولار، أو 2.4 %، لتسجل 114.24 دولار للبرميل عند التسوية، كما شهدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، صعودا بـ3.71 دولار أو 3.4%، لتحقق 114.20 دولار للبرميل. وفي العاصمة البريطانية لندن ارتفع سعر خام برنت بمقدار 1.10 دولار، ليحقق 112.65 دولار للبرميل تسليم سبتمبر المقبل.

العقود الآجلة للبنزين تسجل بالولايات المتحدة أكثر من 4 دولارات للجالون

وسجلت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسجلت أكثر من 4 دولارات للجالون وذلك على خلفية تعزيز انخفاض المخزونات مخاوف مرتبطة بالإمدادات، فيما تراجعت المخزونات في احتياطي النفط الاستراتيجي إلى 538 مليون برميل وهو أقل مستوى منذ 1987.

ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي بـ 26.76 نقطة

من جانبها، سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية في بورصة نيويورك، أداءً متبايناً عند إغلاق جلسة التداول، وشهد مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعاً بـ26.76 نقطة، أو 0.08%، ليحقق 32223.42 نقطة، فيما شهد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي، انخفاضا بـ15.88 نقطة، 0.39%، ليسجل عند الإغلاق 4008.01 نقاط، كما انخفض ناسداك المجمع بـ1.20 % أو142.21 نقطة، ليغلق عند 11662.79 نقطة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي سريلانكا، اقترح رئيس وزراء البلاد الجديد، رانيل ويكرميسينجه، خصخصة الخطوط الجوية الوطنية الخاسرة، مؤكّدًا في بيان، أنَّ الوضع المالي للبلاد سيء للغاية، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.