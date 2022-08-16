تونس تعتقل 91 شخصا بتهمة الاشتراك في عمليات هجرة غير شرعية

أعلنت السلطات الأمنية التونسية، اعتقال 91 شخصا شاركوا في عمليات هجرة غير شرعية إلى أوروبا، بحسب ما نقله موقع قناة «العربية» الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل.

إحباط 5 عمليات هجرة غير شرعية

وكانت السلطات الأمنية في تونس، ذكرت أنّها أحبطت 5 عمليات هجرة شرعية خلال الأيام الماضية، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

الهجرة إلى أوروبا

وتعد تونس من أكثر البلاد التي تقع على ساحل المغرب العربي، التي يخرج منها أكثر رحلات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وتحديدا إيطاليا.