سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 17-8-2022 في مصر

يعد البيض من أهم مصادر الكالسيوم التي يحرص الآباء والأمهات على أن يتناولها الأبناء بشكل دائم ومستمر، لتعويض الجسم ما يحتاج إليه من هذا العنصر، كما يختلف سعر البيض من المزرعة والمحلات والأسواق التجارية.

وسعيًا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير، سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس من عام 2022، وفق حديث الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، التي جاءت كالتالي:

سعر كرتونة البيض اليوم

أوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، الدكتور عبدالعزيز السيد، أن الأيام القليلة الماضية شهدت تحركًا طفيفًا بالأسعار، حيث تراوح سعر كرتونة البيض من النوع الأبيض اليوم، بين 62 و72 جنيهًا بالأسواق، في حين بلغ سعرها داخل المزارع 55 جنيهًا فقط.

سعر طبق البيض في الأسواق المحلية

وأشار «السيد» أنّ سعر كرتونة البيض من النوع الأحمر، سجلت اليوم الأربعاء في المزارع نحو 56 جنيهًا لتصل للمستهلك بقيمة 75 جنيهًا، وعن كرتونة وطبق البيض البلدي اليوم التي تضم 30 بيضة، سجلت تباينًا في الأسعار حيت يتراوح سعرها بين 75 و80 جنيهًا داخل المحلات التجارية، وسعرها داخل المزارع بين 60 و70 جنيهًا.

أسعار البيض في المحلات التجارية

وجاءت سعر كرتونة البيض داخل المحلات كلا حسب نوعه كما يلي:

ويتراوح سعر طبق البيض من النوع الأبيض الذي يحتوي على 15 قطعة بين 50 و65 جنيهًا حسب التغليف.

ويصل سعر طبق وكرتونة البيض مكونة من 10 قطع لـ 45.5 جنيه.

فيما يصل سعر كرتونة البيض من النوع الأبيض مكونة من 30 بيضة بين 67 و80 جنيهًا، حسب الشركة المنتجة وقيمة التغليف.

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض من النوع الأحمر مكونة من 30 بيضة، تراوحت بين 72 و85 جنيهًا، وفق التغليف.