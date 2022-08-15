سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 15-8-2022 في مصر

تبحث شريحة كبيرة من المواطنين عن سعر كرتونة البيض في الأسواق المحلية والمحلات التجارية الكبرى، والتي شهدت تحركا طفيفا في الأسعار وفق الغرفة التجارية.

وفي هذا السياق، تنشر بوابة «الوطن»، فيما يلي، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين الموافق 15 أغسطس، وفق الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، وفي المحلات التجارية الكبري إذ جاءت كما يلي:

سعر كرتونة البيض اليوم

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، إنّ أسعار البيض، شهدت تحركا طفيفا في الأسعار خلال الأيام الماضية، حيث تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الإثنين، بين 62 و72 جنيها بالأسواق، في حين يبلغ سعرها بالمزارع إلى 55 جنيهًا فقط، ويأتي فرق الأسعار نتيجة النقل ومكسب تجار التجزئة.

سعر طبق البيض في الأسواق المحلية

وأضاف أنّ سعر كرتونة البيض الأحمر سجلت اليوم في المزارع، نحو 56 جنيهًا لتصل للمستهلك بقيمة 75 جنيهًا، وفقا لتصريحات رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«الوطن».

أما كرتونة البيض البلدي اليوم التي تحتوي على 30 بيضة، سجلت تباينا في الأسواق ليتراوح سعرها بين 75 و80 جنيهًا بالمحلات التجارية، وداخل المزارع بين 60 و70 جنيهًا.

أسعار البيض في المحلات التجارية

ووفق المواقع الالكترونية للمحلات التجارية الكبري وجاءت سعر كرتونة البيض كما يلي:

سعر كرتونة البيض الأبيض مكونة من 30 بيضة بسعر 67 إلى 80 جنيهًا، حسب الشركة المنتجة وقيمة التغليف.

سعر كرتونة البيض الأحمر مكونة من 30 بيضة بسعر 72 إلى 85 جنيهًا، وفق التغليف.

طبق بيض الأبيض يتضمن 15 قطعة ما بين 50 إلى 65 جنيهًا حسب التغليف.

طبق كرتونة البيض مكونة من 10 قطع بسعر 45.5 جنيه.