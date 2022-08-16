سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 16-8-2022 في مصر

تواصل شريحة كبيرة من المواطنين، عمليات البحث اليومي عن سعر كرتونة البيض بالأسواق المحلية وبالمحلات التجارية الكبرى، خاصة بعد أن شهدت تحركا طفيفا في الأسعار خلال الأيام الماضية، وفق الغرفة التجارية.

وفي هذا السياق، تنشر جريدة «الوطن» فيما يلي، سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس، وفقا لتصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية لـ«الوطن».

سعر كرتونة البيض اليوم

كشف الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية لـ«الوطن»، عن أنّ أسعار البيض ما زالت تشهد تحركا طفيفا بالأسعار خلال الأيام الماضية، حيث تراوح سعر كرتونة البيض من النوع الأبيض اليوم، بين 62 و72 جنيها بالأسواق، في حين بلغ سعرها داخل المزارع إلى 55 جنيهًا فقط.

سعر طبق البيض في الأسواق المحلية

وأضاف عبدالعزيز، أنّ سعر كرتونة البيض من النوع الأحمر سجلت اليوم الثلاثاء في المزارع، نحو 56 جنيهًا لتصل للمستهلك بقيمة 75 جنيهًا، وعن كرتونة وطبق البيض البلدي اليوم التي تضم 30 بيضة، سجلت تباينا في الأسعار حيت يتراوح سعرها بين 75 و80 جنيهًا داخل المحلات التجارية، وسعرها داخل المزارع بين 60 و70 جنيهًا.

أسعار البيض في المحلات التجارية

وجاءت سعر كرتونة البيض داخل المحلات كلا حسب نوعه كما يلي:

سعر كرتونة البيض من النوع الأبيض مكونة من 30 بيضة بسعر 67 إلى 80 جنيهًا، حسب الشركة المنتجة وقيمة التغليف.

سعر كرتونة البيض من النوع الأحمر مكونة من 30 بيضة بسعر 72 إلى 85 جنيهًا، وفق التغليف.

سعر طبق بيض من النوع الأبيض يتضمن 15 قطعة بين 50 إلى 65 جنيهًا حسب التغليف.

سعر طبق وكرتونة البيض مكونة من 10 قطع بسعر 45.5 جنيه.