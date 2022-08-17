من الحرمان للتطوير.. 10 قرى بمطروح وسيوة تدخل مبادرة «حياة كريمة»

تنهض محافظة مطروح بالقرى التي تحتاج إلى خدمات عديدة، في المراكز والمدن، واستمعوا إلى طلبات أهالي الضبعة، وجرى إدراجها في مبادرة حياة كريمة بواقع 4 قرى، ومنطقة سكنية، حسب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، كما تعرفنا على طلبات أهالي قرى مركزى سيوة ومطروح، بواقع قريتين في سيوة، و5 قرى في مطروح و3 مناطق سكنية، من خلال الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية.

30 قرية ومنطقة بالمرحلة الثانية حياة كريمة بمطروح

وأضاف محافظ مطروح، الثلاثاء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة تستهدف في محافظة مطروح 30 قرية ومنطقة سكنية، في المراكز من الحمام شرقا وحتى السلوم غربا وسيوة جنوبا، ومجرى جلسات استماع المثلي هذه القرى على مدار ثلاثة أيام، الجارية تنتهى الاربعاء 17 أغسطس، للتعرف على جميع احتياجات ممثلي القرى من العمد وشيوخ القبائل والعواقل، باجتماعات مع وحدة حياة كريمة.

مشروعات قرى حياة كريمة في سيوة ومطروح

وتوصل قيادات حياة كريمة للخدمات التى يحتاجها أهالى قري سيوة ومطروح المستهدفة، بعد أن سجلها عادل لطفي مدير التخطيط بوحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية والمهندس محمد جمال متابع محافظة مطروح بالوحدة المركزية والمهندس حسين السنينى منسق حياة كريمة بمحافظه مطروح، من ممثلي القرى بحضور رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح ومحمد بكر رئيس مدينه سيوه، وهم 10 قرى ومناطق «القصر، والنصر، والزيات، وأبو لهو الجنوبي، وأولاد مرعي، وممثلي منطقه وادي ماجد، ومنطقه سملا والتجمعات الجنوبية بمرسى مطروح»، وفي سيوة قريتي أغورمى والجاره «أم الصغير».

وأكد منسق حياة كريمة بمحافظة مطروح لـ«الوطن» أن الجلسات المجتمعية بين الأهالي والتنفيذيين إنتهاء إلي رؤية للمشروعات التى سيتم إنشاؤها وهي كالتالي:-

- في قطاع المياه بالقرى والمناطق المستهدفة إنشاء محطات تحلية وتوفير سيارات نقل المياه ذات التانكات الكبيرة.

- مد شبكات الصرف الصحي في القري المحتاجة.

- إنشاء أبار نشو جديدة، وصيانة الآبار الرومانية القديمة وتنميه الوديان الصحراوية للنهوض بالزراعة بها بمركز مطروح لتحقيق عائد اقتصادى للمواطنين سكان تلك المناطق.

- إنشاء خزانات استراتيجيه سعه 1000م3.

- في سيوة إنشاء بئر بقرية اغورمي وصيانة بئر ام الصغير القديم.

- رفع كفاءة المراوي في أغورمي وام الصغير بسيوة.

- إنشاء وحدات صحية جديدة بالقرى الغير موجود بها، ورفع كفاءة الوحدات الصحية المتهالكة.

- إنشاء مدارس جديدة ببعض القري، وزيادة فصول دراسية في قري أخري، ورفع كفاءة المدارس التى تحتاج لترميم، وإنشاء مدارس فصل واحد في سيوة ومطروح، وفتح فصول ثانوي بالقرب.

- إنشاء مكاتب تموينية جديدة تخدم أهالي سيوة ومطروح.

- إقامة منشآت رياضية، وملاعب منجلة، وتطوير مراكز الشباب.

- إقامة وحدات اجتماعية جديدة بمطروح.

- دعم القرى والمناطق بمحاولات كهربائية لإنارتها، وزيادة أعمدة الكهرباء وصيانة شبكات الكهرباء.