الأرصاد تحذر من التعرض للشمس غدا.. «ارتفاع كبير في الحرارة والرطوبة»

موجة من الطقس شديد الحرارة شهدتها كافة الأنحاء خلال الأيام القليلة الماضية، التي زادت مع بداية شهر أغسطس الجاري، ما يجعل المواطنون يتساءلون عن حالة الطقس باستمرار، وهذا ما جعل الأرصاد تُحذر من التعرض للشمس غدا، إذ يستمر ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم ليزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه القراء بشكل دائم، نوضح في هذا التقرير تفاصيل حالة الطقس، إذ أن الأرصاد تحذر من التعرض للشمس غدا وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيانها عن تفاصيل حالة الطقس غدا، التي جاءت كالتالي:

الأرصاد تُحذر من التعرض للشمس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، أن ارتفاع نسبة الرطوبة يعطي إحساسا بالطقس شديد الحرارة، ويكون رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحارا رطبا على السواحل الشمالية، ومائلا للحرارة رطبا ليلا على السواحل الشمالية، وحارا رطبا على باقي الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 6 صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وحذرت الأرصاد من التعرض لأشعة الشمس غدا، لأن ذلك يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كما تنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا

القاهرة 34 - 25

الإسكندرية 31 - 24

وادي النطرون 35 - 25

طنطا 34 - 25

شبين الكوم 33 - 24

دمنهور 32 - 24

بلطيم 32 - 25

مطروح 30 - 24

السلوم 32- 21

سيوة 37 - 22

بورسعيد 31- 25

دمياط 31 - 25

الزقازيق 35 - 25

المنصورة 34 - 26

الإسماعيلية 35 - 26

السويس 35 - 25

العريش 32 - 24

رفح 31 - 23

رأس سدر 36 - 29

نخل 34 - 19

نويبع 37 - 27

طابا 35 - 26

كاترين 32 - 19

الطور 33- 27

شرم الشيخ 38- 29

الغردقة 37 - 28

مرسى علم 38 - 29

الفيوم 35 - 25

بني سويف 35 - 25

المنيا 36 - 24

أسيوط 37- 24

سوهاج 38 - 27

قنا 40- 28

الأقصر 41 - 28

أسوان 42 - 29

إدفو 42- 28

أبو سمبل 39- 28

الوادي الجديد 40 - 25

شلاتين 38 - 27

أبو رماد 38 - 27

حلايب 35 - 28

رأس حدربة 34 - 27