حالة الطقس غدا الاثنين 15-8-2022 في جميع محافظات مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدًا الاثنين الموافق 15 أغسطس، إذ يتوقع خبراء الأرصاد ارتفاع نسبة الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ما بين 2 و4 درجات مئوية، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء ومحافظات جنوب البلاد، في حين يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على السواحل الشمالية.

نسبة الرطوبة غدًا الاثنين

- نسبة الرطوبة في حالة الطقس على القاهرة الكبرى: تتراوح العظمى بين 75% و85%، فيما تتراوح الصغرى بين 35% و40%.

- نسبة الرطوبة في الوجه البحري: تتراوح العظمى بين 75% و85%، فيما تتراوح الصغرى بين 35% و40%.

- نسبة الرطوبة في السواحل الشمالية: تتراوح العظمى بين 85% و90%، فيما تتراوح نسبة الصغرى بين 55% و60%.

- نسبة الرطوبة في جنوب سيناء: تتراوح نسبة العظمى بين 60% و65%، فيما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى بين 30% و35%.

- نسبة الرطوبة في شمال الصعيد: تتراوح نسبة العظمى بين 55% و60%، فيما تتراوح الرطوبة الصغرى بين 20% و25%.

- نسبة الرطوبة في جنوب الصعيد: تتراوح العظمى بين 30% و35%، فيما تتراوح الصغرى بين 10% و15%.

درجات الحرارة غدًا

وجاءت درجات الحرارة غدًا الاثنين في كل الأنحاء المختلفة، لتكون كالتالي:

القاهرة 34 - 25

الإسكندرية 31 - 23

وادي النطرون 34 - 24

طنطا 34 - 25

شبين الكوم 33 - 25

دمنهور 32 - 24

بلطيم 31 - 25

مطروح 30 - 24

السلوم 32- 22

سيوة 37 - 24

بورسعيد 32- 25

دمياط 31 - 25

الزقازيق 34 - 25

المنصورة 34 - 26

الإسماعيلية 35 - 24

السويس 35 - 24

العريش 33 - 24

رفح 32 - 23

رأس سدر 36 - 26

نخل 36 - 19

نويبع 38 - 27

طابا 37 - 26

كاترين 35 - 19

الطور 38- 27

شرم الشيخ 39- 29

الغردقة 38 - 30

مرسى علم 39 - 30

الفيوم 35 - 25

بني سويف 36 - 25

المنيا 37 - 25

أسيوط 37- 25

سوهاج 38 - 26

قنا 41- 27

الأقصر 41 - 28

أسوان 42 - 31

إدفو 42- 30

أبوسمبل 42 - 30

الوادي الجديد 42 - 25

شلاتين 40 - 31

أبو رماد 37 - 29

حلايب 36 - 28

رأس حدربة 35 - 28