حالة الطقس غدا الأربعاء 17-8-2022 في جميع محافظات مصر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا تفصيليًا حول حالة الطقس، مشيرة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا الأربعاء الموافق 17 أغسطس.

ويتوقع خبراء الأرصاد، وفق البيان الصادر عن الهيئة، استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ما بين 2 و4 درجات مئوية.

ويسود طقس شديدة الحرارة رطب نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء ومحافظات جنوب البلاد، بينما يكون الطقس حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على السواحل الشمالية.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط غدا

ووفق بيان هيئة الأرصاد، فإنّ حالة الموج غدًا في البحر المتوسط بين خفيف لمعتدل والارتفاع يتراوح بين 1 لـ 1.5 متر، أما الأحمر معتدل لمضطرب وارتفاع الموج من 1.5 لـ 2.5 متر واتجاه الرياح في البحرين شمالية غربية.

درجة الرطوبة غدًا

تصل غدًا نسبة الرطوبة في حالة الطقس على القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح العظمى بين 80% و85%، فيما تتراوح الصغرى بين 30% و40%، وفي السواحل الشمالية فتتراوح العظمى بين 90% و95%، فيما تتراوح نسبة الصغرى بين 60% و65%.

ونسبة الرطوبة في جنوب سيناء تتراوح نسبة العظمى بين 55% و60%، فيما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى بين 30% و35%، ونسبة الرطوبة في شمال الصعيد تتراوح نسبة العظمى بين 45% و50%، فيما تتراوح الرطوبة الصغرى بين 20% و25%، ونسبة الرطوبة في جنوب الصعيد تتراوح العظمى بين 30% و35%، فيما تتراوح الصغرى بين 10% و15%.

درجات الحرارة غدًا

وتأتي درجات الحرارة غدًا الأربعاء 17 أغسطس الجاري في كل الأنحاء المختلفة، وفق توقعات هيئة الأرصاد، كالتالي:

القاهرة 34 - 25

الإسكندرية 31 - 24

وادي النطرون 35 - 25

طنطا 34 - 25

شبين الكوم 33 - 24

دمنهور 32 - 24

بلطيم 32 - 25

مطروح 30 - 24

السلوم 32- 21

سيوة 37 - 22

بورسعيد 31- 25

دمياط 31 - 25

الزقازيق 35 - 25

المنصورة 34 - 26

الإسماعيلية 35 - 26

السويس 35 - 25

العريش 32 - 24

رفح 31 - 23

رأس سدر 36 - 29

نخل 34 - 19

نويبع 37 - 27

طابا 35 - 26

كاترين 32 - 19

الطور 33- 27

شرم الشيخ 38- 29

الغردقة 37 - 28

مرسى علم 38 - 29

الفيوم 35 - 25

بني سويف 35 - 25

المنيا 36 - 24

أسيوط 37- 24

سوهاج 38 - 27

قنا 40- 28

الأقصر 41 - 28

أسوان 42 - 29

إدفو 42- 28

أبو سمبل 39- 28

الوادي الجديد 40 - 25

شلاتين 38 - 27

أبو رماد 38 - 27

حلايب 35 - 28

رأس حدربة 34 - 27