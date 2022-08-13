حالة الطقس غدا الأحد 14-8-2022 في جميع محافظات مصر.. رطوبة وحرارة عالية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل عن توقعات حالة الطقس غدا الأحد الموافق 14 أغسطس، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أنَّ يكون هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة على مدار اليومي، يزيد من الإحساس بارتفاع درجت الحرارة بقين تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية، ليكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها أنَّه من المتوقع أن تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس، يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة غدا الأحد في كل الأنحاء المختلفة، لتكون كالتالي:

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

نسبة الرطوبة غدا الأحد

- نسبة الرطوبة في القاهرة الكبرى: تتراوح نسبة الرطوبة العظمى بين 75% و85%، فيما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى بين 35% و40%.

- نسبة الرطوبة في الوجه البحري: وتتراوح نسبة الرطوبة العظمى بين 75% و85%، فيما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى بين 35% و40%.

- نسبة الرطوبة في السواحل الشمالية: تتراوح أيضًا نسبة الرطوبة العظمى بين 85% و90%، فيما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى بين 55% و60%.

- نسبة الرطوبة في جنوب سيناء: تتراوح نسبة الرطوبة العظمى بين 60% و65%، فيما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى بين 30% و35 %.

- نسبة الرطوبة في شمال الصعيد: تتراوح نسبة الطوبة العظمى بين 55% و60%، فيما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى بين 20% و25%.

- نسبة الرطوبة في جنوب الصعيد: تتراوح نسبة الرطوبة العظمى بين 30% و35%، فيما تتراوح الصغرى بين 10% و15%.