محافظ المنيا: آلية لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن محافظة المنيا وضعت آلية لتنفيذ مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، حيث تعمل المحافظة على عدد من المحاور لترشيد استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى إنشاء حديقة مركزية بكل مركز لتوفير رئة خضراء بمساحات كبيرة للمواطنين بتلك المدن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، بحضور الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ لمناقشة أهم القضايا التي تمس حياة المواطنين من أهالي المحافظة، والعمل على إيجاد حلول سريعة للمشكلات.

التحضير للمرحلة الثانية لحياة كريمة بسمالوط وبني مزار

وأشار المحافظ، إلى ارتفاع نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث أوضح أن محافظة المنيا تسابق الزمن لتنفيذ المشروعات في 19 قطاع خدمي، لخدمة المواطنين ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالإضافة إلى التحضير للمرحلة الثانية، بعد أن تم إدراج مركزي سمالوط وبني مزار ضمن المبادرة.

تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين

وأكد المحافظ أن القطاع الصحي بالمحافظة شهد طفرة كبيرة على مستوى الخدمات والمنشآت، سواء كانت مستشفيات عامة أو جامعية أو وحدات صحية، وذلك بفضل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للقطاع الصحي بمحافظة المنيا.

واستمع المحافظ، خلال اللقاء، لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من الطلبات لخدمة الأهالي، ووجه بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.