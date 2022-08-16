خطوات لتقليل استهلاك الكهرباء.. عشان توفر في الفاتورة الشهرية

يهتم الكثير من المواطنين خلال الفترة الحالية بالبحث عن خطوات لتقليل استهلاك الكهرباء للتوفير في الفواتير الشهرية الخاصة بهم، تجنبا لتسجيل قيمة فاتورة شهرية مرتفعة، وأيضا لعدم تراكم الفواتير الخاصة به.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

ويحرص جهاز حماية المستهلك بشكل دائم على تقديم بعض النصائح للمواطنين لمساعدتهم على ترشيد الاستهلاك، واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ودائم ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير خطوات تقليل استهلاك الكهرباء، وفق الصفحة الرسمية للجهاز على «فيس بوك»، التي جاءت كالتالي:

خطوات لتقليل استهلاك الكهرباء

أوضح جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، أن هناك عددا من الخطوات التي يجب على المواطن اتباعها، لترشيد استهلاك الكهرباء، وبالتالي تقليل قيمة الفاتورة، كالتالي:

- يجب على المواطن أن يحرص على أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المناسبة في أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء، خاصة مع كثرة الاحتياج لاستخدام التكييف في فصل الصيف.

- عند شراء جهاز التكييف اختر الجهاز الأقل استهلاكاً للكهرباء، ويمكن التعرف على ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجهاز.

- يجب أن يحرص المواطن أيضا على تشغيل التكييف على 25 درجة.

- المواظبة الدورية على صيانة جهاز التكييف بتنظيف فلتر الهواء، والتأكد من أن جميع أجزاء التكييف تعمل بكفاءة.

- تشغيل الغسالة بكامل حمولتها لأنها تستهلك نفس كمية الطاقة.

- استخدام درجة حرارة مناسبة طبقاً لدرجة اتساخ الملابس.