كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.. مجالات متعددة وفرص عمل كثيرة

تطور تكنولوجي كبير يشهده سوق العمل خلال السنوات الأخيرة، ما يتطلب لإنشاء كليات تكنولوجية جديدة تتماشى مع التخصصات المستحدثة مؤخرا في مختلف المجالات، من بينها كلية العلوم الصحية التطبيقية في جامعتي بني سويف والمنوفية بجانب ثلاث جامعات خاصة.

مدة الدراسة في كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 4 سنوات، بخلاف سنة الامتياز بالمستشفيات، حيث تقبل الكلية خريجي الثانوية العامة من شعبتي علمي علوم ورياضة.

شروط القبول في كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

وتقبل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية خريجي المعاهد الفنية الصحية، بشرط ألا يتعدى سن الطالب وقت التقديم 30 عاما، أو مر على تخرجه أكثر من 10 أعوام، ولا يقل تقديره عن جيد جدا.

أقسام كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

وتضم الكلية عدد من الأقسام المختلفة، منها برنامج تركيبات الأسنان، البصريات وعلوم الرؤية، المختبرات الطبية، تقنيات الأشعة، الرعاية الطبية الحرجة والعاجلة، صيانة وتطوير الأجهزة الطبية، الطب الوقائي، قسم التسجيل الطبي والإحصاء، وقسم الرعاية التنفسي، ما يتيح فرص عمل بقطاعات مختلفة.

تربوي: الأولوية الآن للكليات التكنولوجية

وفي هذا الشأن، قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إن الأولوية الآن للكليات التكنولوجية التي تستهدف مجالات مختلفة تتماشى مع سوق العمل، فضلا عن إسهامها في التنمية الشاملة داخل المحافظات المختلفة على جميع الأصعدة سواء الاقتصادية، الزراعية، الصناعية، وغيرها.

وأضاف «شحاتة» في حديثه مع «الوطن»، أن الكليات التكنولوجية والجامعات الجديدة تستهدف أيضا القضاء على ثقافة مصطلح كليات القمة، والذي هو غير متواجد سوى في مصر فقط، فضلا عن تخريجها لجيل جديد يتماشى مع متطلبات سوف العمل واحتياجاته، وتدريبه على أحدث الأساليب والبرامج التكنولوجية الجديدة المستحدثة دوليا، ما يساعد على خفض نسب البطالة.

تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

ومن جانبه قال الدكتور الحسين دهشان، عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة بني سويف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن التنسيق المتوقع للكلية أن ينخفض عن العام الماضي الذي كان 82% لشعبة علمي علوم و67% لعلمي رياضة.