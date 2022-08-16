رشوان توفيق: «قاعد طول الوقت جنبي كتاب ربنا وبدعيه يسامحني»

يعيش الفنان رشوان توفيق خلال هذه الأيام حالة روحانية خاصة، إذ يقضي يومه في غرفته وبجواره كتاب الله الذي يحرص طوال الوقت على قراءة آيات منه.

رشوان توفيق يكشف تفاصيل يومه

وقال الفنان رشوان توفيق، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه أصبح يتواصل مع الله سبحانه وتعالى طوال الوقت ويتحدث معه كما لو أنه يتحدث مع شخص أمامه، قائلا: «بقعد أكلمه كدا وأطلب منه يعفو عني ويسامحني لو كنت عملت حاجة غلط عايز أروح له وهو راضي عني».

وأكد توفيق، أنه تعلم هذه الأشياء من والدته لأنها كانت من أولياء الله الصالحين وكانت على تواصل ومحبة دائمة مع الله، قائلا: «ربنا يرحمها هي اللي علمتني كل حاجة ولحد دلوقتي محتفظ باللي علمتهولي».

آخر ظهور لرشوان توفيق

يذكر أن الفنان رشوان توفيق حرص مؤخرا على تقديم واجب العزاء في الفنانة رجاء حسين التي رحلت عن عالمنا منذ أسبوع تقريبا، وتم إقامة العزاء الخاص بها في مسجد الحامدية الشاذلية بحضور بعض الفنانين أبرزهم سميحة أيوب.

وترددت شائعات مؤخرا عن تعرض رشوان توفيق لأزمة مالية اضطرته خلال عودته من العزاء لركوب ميكروباص، ولكنه في تصريحات خاصة لـ«الوطن» نفى كل هذه الشائعات، وقال إنه ركب تاكسي لأن سيارته كانت مع حفيدته ولا صحة لهذه الشائعات.