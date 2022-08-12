رشوان توفيق ينفي شائعة مروره بضائقة مالية اضطرته لركوب «ميكروباص»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، شائعات عن مرور الفنان رشوان توفيق لضائقة مالية اضطرته إلى استخدام وسيلة مواصلات نقل عام «ميكروباص» أثناء عودته من عزاء الفنانة رجاء حسين إلى منزله.

الفنان رشوان توفيق كشف حقيقة الشائعات التي جرى تداولها، إذ قال ضاحكا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بأنه لا صحة إطلاقا للشائعات التي تطارده، وأنه دائما يتعرض لشائعات سخيفة على السوشيال ميديا.

رشوان توفيق يكشف حقيقة تعرضه لأزمة مالية

وأوضح الفنان رشوان توفيق حقيقة الأمر، قائلا: «أنا عربيتي كانت موجودة في اليوم دا مع حفيدتي، لأني مبخرجش كتير فبسيبهالها تعمل بيها مشاويرها، ومكنتش تعرف إن أنا خارج اليوم دا، وأنا مقولتلهاش لأن الأمر لا يستدعي».

وأضاف أنه قرر الذهاب لعزاء الفنانة رجاء حسين على الرغم من إصابته بكسر في قدمه، ولكن كان لابد من توديعها وتقديم العزاء، فقرر أن يستخدم تاكسي أبيض لأن المكان قريب من منطقة سكنه.

وحرص الفنان رشوان توفيق على توجيه رسالة خاصة لمروجي الشائعات، قائلا: «كفاية شائعات بقي بجد عيب إنكو تقولوا عني حاجة زي دي أنا الحمدلله ربنا كرمني ومش محتاج حاجة من حد».

عزاء الفنانة رجاء حسين

يذكر أن الفنان رشوان توفيق حرص مؤخرا على الذهاب لتقديم واجب العزاء في وفاة الفنانة رجاء حسين، والذي أقيم بمسجد الحامدية الشاذلية بحضور عدد كبير من الفنانين كان من بينهم سميحة أيوب ونقيب الممثلين أشرف زكي وأحمد عبد العزيز وسميرة عبد العزيز.