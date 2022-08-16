رشوان توفيق: «أرواح الأموات بتزورني كتير الفترة دي.. ووصيت بنتي متعملش عزاء»

ظهرت الإعلامية هبة رشوان، ابنة الفنان رشوان توفيق، في أحد اللقاءات التليفزيونية وتحدثت عن أن والدها أخبرها بأنه اقترب من الرحيل عن دنيانا وأوصاها بعدم إقامة عزاء له.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشف الفنان رشوان توفيق السبب وراء كلامه لابنته قائلا: «الأرواح بتزورني كتير طول عمري كدا ولكن الفترة دي بيزوروني بشكل مستمر».

رشوان توفيق يكشف سبب وصيته

وتابع توفيق: «بيجولي وأنا صاحي وقاعد على سريري وبيتكلموا معايا، وكانت آخر واحدة زارتني الفنانة سامية أمين لسه من يومين بالظبط، وأنا فعلا قولت لهبة بنتي كدا في لحظة ضعف بيني وبين ربنا أنا بخاف عليها أوي لأنها متعلقة بيا».

أما عن وصية الفنان رشوان توفيق بعدم إقامة عزاء له، قال إن السبب وراء هذا الأمر هو خوفه على تعب ابنته، ويريد أن يكون رحيما بها لأنها متعلقة به بشكل كبير منذ صغرها.

رشوان توفيق يتحدث عن ابنته

وتابع أن هبة أكثر من يشبهه في الحياة: «دي رشوان توفيق بس على أنثى، واخدة مني كل حاجة، تصرفاتها وكلامها وشخصيتها هي أنا».

يذكر أنه ترددت شائعات خلال الفترة الماضية عن تعرض الفنان رشوان توفيق لأزمة مالية، ما اضطره لركوب ميكروباص، ولكنه في تصريحات خاصة لـ«الوطن» نفى الأمر بالكامل، وذكر أنه بالفعل ذهب إلى عزاء الفنانة رجاء حسين بتاكسي لأن سيارته كانت مع حفيدته.