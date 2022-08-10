الحزن يسيطر على رشوان توفيق بعزاء رجاء حسين: «كانت بتسأل عليا دايما»

رغم التقدم العمري للفنان الكبير رشوان توفيق وتعرضه مؤخرا لأكثر من وعكة صحية، إلا أنه كان من أول الحاضرين لعزاء الفنانة الراحلة رجاء حسين، المقام حاليا في مسجد الحامدية الشاذلية.

رشوان توفيق عن رجاء حسين

وقال رشوان توفيق لــ«الوطن»، والحزن يسيطر على وجهه، إن الراحلة كانت من الفنانين الموهوبين وتجيد عملها، وكانت تأخذ الفن كرسالة، مشيرا إلى أنها كانت من المقربات منه، وكانت دائمة السؤال عنه.

مسيرة رجاء حسين

وتوفيت الفنانة رجاء حسين، صباح أمس الثلاثاء، وتم تشييع جثمانها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك عن عمر ناهز الـ84 عامًا بعد سلسلة من العطاء الفني قدمت خلالها مئات الأعمال بين السينما والمسرح والدراما.