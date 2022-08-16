عاجل.. غرق شاب خلال استحمامه في شاطئ الضبعة بمطروح

لقى شاب مصرعه غرقاً في شاطئ مدينة الضبعة، في محافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، خلال استحمامه في البحر المتوسط، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى انتشال الجثه بمساعدة الأهالي، ونقل الجثمان إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

نقل الجثة إلى مستشفى الضبعة

واستقبل مستشفي الضبعة، مساء اليوم الثلاثاء، ضحية حادث غرق الضبعة ويُدعى «مصعب رفعت»، 20 سنة، جثة هامدة، وجرى توقيع الكشف الطبي عليه من خلال مفتش الصحة، والتحفظ على الجثة بثلاجة المستشفى تحت تصرف مفتش الصحة وجهات التحقيق، ويجري استخراج تصريح الدفن، وانهاء الإجراءات لتسليمه لذويه، لدفنه في مقابر الضبعة.

الشرطة تعاين موقع الحادث

وانتقل فريق من مباحث قسم شرطة الضبعة إلى موقع الحادث، وجرى فحص المكان وسؤال شهود العيان للتعرف على أسباب وقوع الحادث، والكشف عن ملابساته ورفع تقرير للجهات المختصة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.