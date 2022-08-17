فى ذكرى مئوية ميلاده.. «الوطن» داخل مكتب خالد محيى الدين ومضيفته وأمام قبره

إن شئت أن تقول «اسم على مسمى»، فقل، وإن شئت أن تتذكر القول الدارج «فخامة الاسم تكفى» فهو مناسب بلا شك.. فالحديث هنا عن «الخالد» حقاً، خالد محيى الدين، الزعيم السياسي والوطني القدير، الذي تحل هذه الأيام ذكرى مئوية ميلاده فى 17 أغسطس 1922.

خالد محيي الدين، ابن مركز كفر شكر بالقليوبية، وهو أحد أشهر الضباط الأحرار، وشريك جمال عبدالناصر فى تأسيس التنظيم.. ورغم تعدد إسهاماته الوطنية على مدار مسيرته التى انتهت بوفاته قبل 4 سنوات، فإن لقب «فارس الديمقراطية» الذى اشتُهر به، هو الأنسب إذا أردنا تلخيص مشوار عطائه الوطنى فى عبارة موجزة.

«الوطن» حرصت على الوجود بين تلاميذ خالد محيى الدين وأهله ورفاقه الذين كانوا معه كتفاً بكتف، يعاونونه على المهمة الجليلة التى حملها على عاتقه وأنفق فيها عمره وماله وكل جهده، وهى رعاية مصالح الفقراء والمهمشين، فى مختلف مراحل حياته وأياً كان موقعه من العمل السياسى.

الأماكن كلها اليوم، مشتاقة لخالد محيى الدين.. مكتبه فى كفر شكر الذى كان يعج بالمواطنين، ومضيفة عائلة آل محيى الدين التى كانت تسع آلاف المتوافدين عليها للقاء زعيم المعارضة الوطنية، وحزب التجمع، حيث كان يلتقى زعماء ومسئولين وقيادات سياسية.

صوته الهادئ والهادر فى آن وابتسامته الدائمة ورصانته المعهودة، صفات طُبعت فى أذهان محبى خالد محيى الدين وفى نفوسهم، فالمناضل الجسور الذى ملأ الدنيا عشقاً للوطن وتفانياً من أجله، لا شك يقيم فى القلوب.

من مذكراته «..والآن أتكلم»

آل محيى الدين

الجد محيى الدين تاجر ومزارع شاطر، كسب كثيراً، وفى كفر شكر اشترى مئات الأفدنة، ولما عادت أسعار القطن إلى الانخفاض تحول إلى زراعة الفاكهة، ويرتبط اسم محيى الدين بكفر شكر، فهو الذى أدخل فيها زراعة العنب والمانجو والبرتقال.

تكية الدراويش

باسم جدى لأمى سُميت، وفى رحاب التكية عشت طفولتى، ألهو فى حديقتها البديعة وأستمتع بعبَق حياة سمحة وهادئة، المسجد يعلو فيه الأذان كل يوم 5 مرات، ودراويش التكية ونحن معهم نصلى، والدراويش يحيون حياة تعبُّد تثير الاهتمام، بل لعلها ألهمتنى، وحتى الآن، هذا الإحساس الرفيع بالتدين السمح المتفانى فى حب البشر.

باب التكية مفتوح لا يُغلق إلا فى المساء، وهل يليق بدراويش الطريقة النقشبندية أن يغلقوا بابهم فى وجه إنسان؟

تجربة الغربة

تقرر قبول استقالتى على ألا تُعلن وأن أسافر إلى الخارج مع بعثة مجلس تنمية الإنتاج القومى وألا أعود لمصر حتى تهدأ الأوضاع.

وما أقسى أن تستعد لسفر لا تعرف متى تعود منه، وما أقسى أن تضطر إلى مغادرة وطنك من أجل خصومة سياسية، ولقد كنت واضحاً وصريحاً، مؤكداً على الدوام تمسكى بالديمقراطية وإصرارى على أنها المخرج، وأحمد الله أنه لم يكن خلافاً شخصياً وبحثاً عن مغنم أو منصب بل ضحيت من أجله بكل شىء.

أول طابور حربية

نوفمبر 1938، وبضعة أشهر فوق السادسة عشرة من عمرى، وقفت فى أول طابور بالكلية الحربية، الضبط والربط ينبعان هنا ليس من اضطرار الطالب لاتباع الأوامر والتعليمات، فثمة شىء ينمو فى أعماق الفتى القادم من تكية السادة النقشبندية، فالمشاعر الدينية المتدفقة تستضيف إلى جوارها إحساساً مصرياً عميقاً بحب الوطن وبضرورة أن يكون له جيش وطنى بحق قادر على الدفاع عن سادته بحق.

مناهضة الاستعمار

لأول مرة أشعر، من موقعى كضابط فى جيش مصر، أننى أكره الاحتلال وأننى ضد الاحتلال، صحيح أن الوطنية كانت لم تزل إحساساً عاطفياً، لكنه بدأ فى التدفق متواكباً مع أحداث عديدة صاحبت الحرب العالمية الثانية التى بدأت أحداثها وتداعيات معاركها تجذب انتباهنا كمصريين وكعسكريين، وأخذت جلساتنا فى «ميسات» الضباط تصطخب بمناقشات ممتدة حول الأوضاع العالمية والمحلية.

الضباط الأحرار

انتهيت من الامتحانات، وسريعاً اتصلت بجمال عبدالناصر، وفى بيته عُقد الاجتماع الأول للخلية الأولى لتنظيم «الضباط الأحرار»: جمال.. وعبدالمنعم عبدالرؤوف وكمال الدين حسين وحسن إبراهيم وأنا، بدأ جمال بالحديث وقال: أنا معايا عبدالحكيم عامر وأنتم طبعاً عارفينه لكنه لم يستطع الحضور اليوم، وتحدث طويلاً، وكيف أنه أصبح من المحتَّم علينا أن نفعل شيئاً وأن ننظم أنفسنا.