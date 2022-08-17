أسعار المانجو الإسماعيلاوي بسوق الجملة

انخفضت أسعار المانجو في الإسماعيلية بشكل ملحوظ خلال الأيام الحالية في أسواق الجملة بالتزامن مع ذروة الموسم خلال شهر أغسطس.

أسعار المانجو الإسماعيلاوي البلدية

وقال جلال أبو طاهر سكرتير عام الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية ورئيس شعبة الخضر والفاكهة، أن أسعار المانجو الزبدة تبدأ من 10 جنيه وتصل إلى 12 جنيه في الكيلو حسب حجمها ونوعها فيما انخفضت أسعار المانجو السكرى الأبيض من 10 إلى 13 جنيها، والسكرى المتاز من 15 إلى 18 جنيها.

وانخفصت أسعار مانجو العويسى وسجل الكيلو من 25 إلي 35، فيما ارتفعت أسعار المانجو الفص إلي 55 جنيه، وسجلت مانجو الصديقة 25 جنيه والفونس 35 جنيه.

أسعار المانجو الأجنبي

وانخفضت أسعار المانجو الأجنبية بالتزامن مع بدء موسم البشاير الخاص بها وسجلت مانجو الهايدي من 15 الي 17 جنيه فيما سجلت الكيت 25 جنيه والياسمينا من 18 الي 20 جنيه.

وانخفصت أسعار المانجو الصديقة وسجلت من 18 الي 20 جنيه للكيلو الواحد في سوق المانجو الإسماعيلاوي للجملة.

مهرجان للبيع باسعار الجملة الجمعة والسبت

وقال جلال الطاهر أن الغرفة التجارية تعمل علي التجهيز لمهرجان المانجو 2022 والمقرر إقامته 19 و 20 اغسطس الجارى بالتعاون مع رابطة تجار المانجو ومحافظة الإسماعيلية.

وقال إن الغرفة بصدد إنشاء منافذ بيع أمام نادى الفيروز بطريق البلاجات، وفي نادي حي السلام وحدائق الغابة ونادى الجولف وحدائق نمرة 6 إضافة إلي منافذ البيع في مراكز الاسماعيلة المختلفة.