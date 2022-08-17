وزير النقل: لصوص صندوق إشارات القطارات باعوه بـ50 جنيها وثمنه 50 ألف دولار

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنّ المتهمين بسرقة أجهزة وصناديق من هيئة السكة الحديد، أُحيلوا إلى النيابة العسكرية، ومنهم 11 شخصًا حُكم عليهم بـ15 سنة سجن، والـ4 الباقين 5 سنوات، متابعا: «عشان محدش تٌسول له نفسه يسرق حاجة من السكة الحديد تاني، دول مسرقوش مسمار ولا اتنين دول سرقوا صندوق إشارات تخلي القطارات تمشي مش شايفة قدامها وتخبط في بعض، والناس بتتأخر وممكن تموت طب ذنب الناس إيه.. صندوق الإشارات تمنه 50 ألف دولار وباعوه بـ50 جنيه ومكانوش عارفين قيمته».

تنسيق مع مختلف الجهات لمعاقبة المخالفين

وأضاف كامل الوزير، في تصريحات تليفزيونية، أنّ أرواح الناس أمانة ومن يسرق يكون تحت تأثير أشياء أخرى، لم يتعلم من الدين شيئًا، لكن دائما المجتمع به الصالح والطالح، متابعا: «مديريات الأمن تنسّق مع النيابة العامة والعسكرية في هذه الحوادث، والمشرع المصري وضع حدًا وشدد العقوبة من خلال الإحالة إلى المحاكمة أمام النيابة العسكرية، لأن هذا أمن قومي وأرواح أشخاص، ومع الوقت ستعود السكك الحديد إلى سابق عهدها المتطور»

تحقيقات مستمرة

وأوضح وزير النقل، أنّ عناصر الإخوان موجودة في كثير من المؤسسات، لكن التحقيقات مستمرة مع الأشخاص الذين تسببوا في سرقة صندوق الإشارات الذي كان يعمل على تنظيم الإشارة وحركة القطارات.