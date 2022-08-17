إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية بالإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص في العقد الثاني من العمر نتيجة انقلاب دراجة نارية على طريق «الإسماعيلية- بورسعيد» الزراعي نقلوا إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب دراجة نارية على أول طريق بورسعيد أمام كوبري منطقة الشهداء الجديد.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، نقلت المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من عبد الله عصمت سعد، 17 عاما، ومقيم بالشهداء بدائرة قسم ثان، ومحمد عبد اللطيف أحمد، 16 عاما، مقيم بالكيلو 2، وعبد الرحمن ياسر محمد 16 عاما، ومقيم في نفس المنطقة.

وقالت المصادر الطبية إن اثنين ضمن المصابين في حالة غير مستقرة وجارٍ عمل الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة لهما.

كسور بالحوض ونزيف داخلي

وقالت المصادر الطبية إن المصاب الأول أصيب باشتباه كسور في الضلوع ونزيف داخلي في البطن والصدر، فيما أصيب الثاني بمصر في الخوض وكدمات وسحجات في الجسم وأصيب الثالث بكسر في الذراع وكدمات وسحجات مختلفة في جميع أنحاء الجسم.

وقالت المصادر الطبية إنه تم احتجاز كل المصابين في مجمع الإسماعيلية الطبي مع استدعاء استشاري الجراحة والمخ والأعصاب والعظام لمتابعة حالة المصابين وإجراء الجراحة اللازمة لهم خلال الساعات القليلة المقبلة.