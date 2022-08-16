طقس الإسماعيلية اليوم.. الرطوبة ترفع الحرارة إلى 38 درجة

ضهد طقس الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، بالتزامن مع زيادة نسبة الرطوبة في عدد من المحافظات، خلال الفترة الحالية.

ووصلت درجات الحرارة المحسوسة في الإسماعيلية، إلى 38 درجة مئوية، بارتفاع 3 درجات عن درجة الحرارة الفعلية في المحافظة، التي سجلت اليوم بنحو 35 درجة مئوية للعظمي، و24 درجة للصغري.

طقس الإسماعيلية اليوم

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس الإسماعيلية اليوم، شهد شبورة مائية خفيفة، تكونت في ساعات الصباح الأولى، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي سرعان ما انقشعت.

وأضاف البيان، أن طقس اليوم، سيكون شديد الحرارة رطب على معظم الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، وسجلت فيه القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، بينما درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة مئوية، في حين سجلت السواحل الشمالية 34 درجة مئوية، وشمال الصعيد 39 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 42 درجة مئوية.

طوارئ في الإسماعيلية بسب بالطقس

غلبت السيولة المرورية على طرق الإسماعيلية السريعة والصحراوية، اليوم الثلاثاء، بداية من الساعات الأولى من الصباح، مع انعدام كامل الشبورة المائية وقت الفجر.

واستمرت حالة الطوارئ التي أعلنتها الشبكة الوطنية للطوارئ، فيما انتشرت الخدمات المرورية علي طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي والإسماعيلية بورسعيد الزراعي والإسماعيلية السويس الصحراوي ومحور 30 يونيو وطريق الإسماعيلية الزقازيق مع انتشار سيارات الإسعاف تحسبا لأي طارئ.

وشهدت محافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ منذ عدة أيام، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها بعض المحافظات.